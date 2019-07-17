Мостовой: не согласен с решениями Кононова по стартовому составу

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой раскритиковал состав "Спартака" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи".
"После игры с "Сочи" мне были непонятны некоторые решения Кононова. Разумеется, ему виднее, но я не был с ним согласен. Мою точку зрения подтвердил второй тайм, когда, например, был заменён Джано Ананидзе, о котором уже многие забыли. Непонятно наличие на поле одновременно и Александра Ломовицкого, и Зелимхана Бакаева. При этом у команды было полтора месяца подготовки, за это время можно было решить вопросы с составом", — заявил Мостовой в разговоре с RT.
"Спартак" победил "Сочи" в матче первого тура РПЛ со счётом 1:0.