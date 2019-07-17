Евсеев: сколько нужно времени? Не буду говорить. Один тренер сказал, его начали попрекать Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал итоги трансферной кампании башкирского клуба, посетовал на то, что ушло много футболистов, и отказался назвать срок, необходимый ему для построения новой команды Фото: официальный сайт ФК «СКА-Хабаровск»

- У нас было запланировано два сбора. Провели их в Австрии, там хорошие условия, жары не было. В игровом плане нам было сложно, потому что у нас некоторые игроки были в сборных, они позже подъехали. Мы сами начали позже всех потому, что играли стыковые игры. Всё выполнили.



Не понравилось, что были травмы. Никитин и Вомбергар их получили, поэтому не могут нам пока помочь.



- Как оцениваете усиление?



- У нас уходят ведущие игроки команды. Ушли Салатич, Живоглядов и Пауревич. Приходят более молодые футболисты, вливаются в наш коллектив. Фомин в первом туре играл с первых минут, дебютировал вратарь Чернов - и я считаю, что он справился со своей задачей.



Подписать ещё кого-нибудь? Заявка до первого сентября, поэтому у нас есть планы. Мы работаем, а там будет видно. На какие позиции ищем усиление? Любой тренер ищет усиление на любую позицию.



- Лидеры уходят из команды, вам усложняет работу такая философия клуба? Ходят слухи, уедет и Неделчару...



- Конечно, усложняет. Лучшие игроки уходят из команды. Естественно, тренеру тяжело перестраиваться, находить новых футболистов. Живоглядов приходил перспективным молодым, но он уже играл в "Динамо", его нужно было только направить, и он заиграл у нас.



Конечно, тренеру тяжело. Идёт перестройка команды.



- Будет ли "Уфа" в этом сезоне отличаться от той, что была в предыдущем? Тогда надо было срочно давать результат, а теперь есть время, чтобы опробовать идеи.



- Идеи идеями, но мы отталкиваемся от состава.



- Вы говорите, что идет перестройка. Сколько нужно времени, чтобы её завершить?



- Я не буду говорить, сколько времени нужно. Один тренер сказал, потом вы его начали попрекать, - приводит слова Евсеева корреспондент Rusfootball.info