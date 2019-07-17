Андрей Козлов - о возвращении в "Уфу": всегда хотел вернуться

Нападающий "Уфы" Андрей Козлов прокомментировал своё возвращение в клуб, за который он выступал раннее:



- Настроение? Самочувствие отличное, привыкаем к полю, готовимся к "Краснодару". Конечно, проиграли в первом туре, эмоции чуть-чуть не такие, как хотелось бы, но готовимся набрать первые очки.



Матч против "Урала"? Результат на табло. Мы проиграли. Неважно, результативная игра была или нет. Не набрали очков, значит, неудачно провели матч.



- Как решились на возвращение в "Уфу"?



- Я всегда хотел вернуться. Когда возник разговор, другие варианты не рассматривал. В этот же день сразу уехал.



Какие факторы? И тренер, и знакомое руководство, и друзья в команде.



- Евсеев настолько же грозный, насколько выглядит со стороны?



- Нет. Не настолько.



Личные цели на сезон? Это второстепенное. Можно забить и 15, но если команда за выживание борется, итог отрицательный.



Кто победит в этом сезоне? Думаю, "Зенит". Костяк остался, внутри команды нет противоречивый.



Самое приятное воспоминание от игры за "Уфу"? Жена сообщила, что беременна. Нам понравился город, мы гуляли с ней. Она всегда говорила, если будет вариант с "Уфой", я туда пешком пойду. Сразу полюбили город. И я много раз жалел, что ушёл. Если бы постарше был, я думаю, остался бы тогда, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info