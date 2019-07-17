Александр Ерохин: я сразу сказал, что хочу остаться в "Зените"

Полузащитник сине-бело-голубых — о продлении контракта с «Зенитом» и ближайшей встрече с «Сочи».— Я очень рад, что продлил контракт с «Зенитом». До конца действующего соглашения оставался еще год, но мы решили все вопросы заранее. Договорились обо всем быстро — и клуб был во мне заинтересован, и я сразу сказал, что хочу остаться в «Зените».Долгосрочный контракт лично для меня — мотивирующий фактор. Мы стали чемпионами в прошедшем сезоне, скоро стартуем в Лиге чемпионов УЕФА. «Зенит» — топ-клуб, который всегда ставит перед собой максимальные цели во всех турнирах. Я приложу все силы, чтобы помочь команде в их достижении.— Пока об этом мыслей не было. Думаю только о каждом следующем матче. Конечно, если буду показывать высокий уровень игры, то буду продолжать карьеру столько, сколько позволит физическое состояние.— Его карьера вызывает только огромное уважение. Саша — сильный футболист, большой профессионал, потому что в таком возрасте поддерживать физическую форму и играть на высоком уровне — действительно здорово.— С Евгением мы общаемся, да. По этому поводу смеялись, что можно было в эти выходные отметить день города Барнаула (смеется.) Ну, а если серьезно, то приятно за товарищей, земляков. Если такое будет случаться чаще, буду только рад.— Больше приятные, несмотря на результат последней игры на чемпионате мира против Хорватии. Но атмосфера, качество стадиона — все было отлично.— В первую очередь — победы «Зенита». Если говорить о сопернике, то первый тур показал — просто не будет. «Спартаку», несмотря на то, что «Сочи» играл на выезде, было трудно. Тем более сейчас команда Точилина сыграет на домашней арене.