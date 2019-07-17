Александр Ерохин: я сразу сказал, что хочу остаться в "Зените"

Полузащитник сине-бело-голубых — о продлении контракта с «Зенитом» и ближайшей встрече с «Сочи».
— Я очень рад, что продлил контракт с «Зенитом». До конца действующего соглашения оставался еще год, но мы решили все вопросы заранее. Договорились обо всем быстро — и клуб был во мне заинтересован, и я сразу сказал, что хочу остаться в «Зените».
Долгосрочный контракт лично для меня — мотивирующий фактор. Мы стали чемпионами в прошедшем сезоне, скоро стартуем в Лиге чемпионов УЕФА. «Зенит» — топ-клуб, который всегда ставит перед собой максимальные цели во всех турнирах. Я приложу все силы, чтобы помочь команде в их достижении.
— Учитывая срок соглашения, можно ли сказать, что вы хотите завершить карьеру в «Зените»?
— Пока об этом мыслей не было. Думаю только о каждом следующем матче. Конечно, если буду показывать высокий уровень игры, то буду продолжать карьеру столько, сколько позволит физическое состояние.
— Хотели бы повторить путь Александра Анюкова и выходить на поле в 36 лет?
— Его карьера вызывает только огромное уважение. Саша — сильный футболист, большой профессионал, потому что в таком возрасте поддерживать физическую форму и играть на высоком уровне — действительно здорово.
— Если говорить об РПЛ, то в первом туре был всплеск воспитанников барнаульского футбола — лучшими игроками матчей стали сразу трое: вы, Евгений Городов из «Ахмата» и Александр Соболев из «Крыльев». Следите за успехами друг друга?
— С Евгением мы общаемся, да. По этому поводу смеялись, что можно было в эти выходные отметить день города Барнаула (смеется.) Ну, а если серьезно, то приятно за товарищей, земляков. Если такое будет случаться чаще, буду только рад.
— С какими чувствами вернетесь на «Фишт»? Приятные или не очень остались воспоминания?
— Больше приятные, несмотря на результат последней игры на чемпионате мира против Хорватии. Но атмосфера, качество стадиона — все было отлично.
— Чего ждете от встречи с «Сочи»?
— В первую очередь — победы «Зенита». Если говорить о сопернике, то первый тур показал — просто не будет. «Спартаку», несмотря на то, что «Сочи» играл на выезде, было трудно. Тем более сейчас команда Точилина сыграет на домашней арене.
ФК "Зенит"