"Динамо" обсуждает со "Штутгартом" покупку Дониса. Немцы просят 15 млн евро

По информации Betting Insider , сегодня спортивный директор «Динамо» Роман Орещук встречается с представителями «Штутгарта», чтобы обсудить трансфер греческого нападающего Анастасиоса Дониса.

«Штутгарт» хотел бы получить за 22-летнего футболиста 15 миллионов евро. Но «Динамо» пытается снизить цену, в том числе с учетом вылета немецкого клуба во вторую бундеслигу.



Два года назад Донис перешел за 4 млн евро в «Штутгарт» из «Ювентуса», воспитанником которого грек является.



В прошлом сезоне Донис провел 24 матча в бундеслиге, забил 5 мячей и отдал две результативные передачи. Донис также выступает в составе сборной Греции: на его счету 7 матчей во взрослой команде и один гол.