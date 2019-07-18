Александр Медведев рассказал о предложениях по Заболотному

- Предложение из "Сочи" абсолютно рыночное. А предложение "Уфы" таковому не соответствует. Здесь ситуация простая: как игрок может не согласиться переходить в какую-либо команду, так и клуб может не согласиться отдавать футболиста, — приводит слова президента клуба "Рейтинг букмекеров".Ранее становилось известно, что Заболотный отказался уходить в "Сочи" на понижение зарплаты. Сейчас он находится в расположении "Зенита-2".В прошлом сезоне Заболотный сыграл в чемпионате 16 матчей и отдал одну голевую передачу.