Александр Медведев рассказал о предложениях по Заболотному

Генеральный директор "Зенита" рассказал, какие предложения есть у питерского клуба насчёт российского форварда
Фото: sports.ru
- Предложение из "Сочи" абсолютно рыночное. А предложение "Уфы" таковому не соответствует. Здесь ситуация простая: как игрок может не согласиться переходить в какую-либо команду, так и клуб может не согласиться отдавать футболиста, — приводит слова президента клуба "Рейтинг букмекеров".

Ранее становилось известно, что Заболотный отказался уходить в "Сочи" на понижение зарплаты. Сейчас он находится в расположении "Зенита-2".

В прошлом сезоне Заболотный сыграл в чемпионате 16 матчей и отдал одну голевую передачу.

Источник
Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Медведев Зенит
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