"Зенит-2" сыграет с "Барселоной Б"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о том, что будут проведены товарищеские матчи с молодежными командами "Барселоны":
- В этом году сыграют молодежные команды "Зенита" и "Барселоны" – 6 августа в день открытия после реконструкции стадиона "Смена" в "Газпром"-Академии. Тремя дня позже, 9-го числа, с "Барселоной Б" сыграет "Зенит"-2.
Также с вице-президентом «Барселоны» обсудили, какие условия должны быть выполнены, чтобы состоялась игра основными составами.
– На каких условиях планируете договориться?
– Главный принцип один – должны играть все самые сильные игроки команд.
– Вы приглашаете "Барселону" в Петербург?
– Да, мы хотим принять команду на "Газпром Арене", - приводит слова Медведева "Рейтинг Букмекеров".