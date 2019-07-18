Павлюченко: помню, как Черчесов сказал Дзюбе: "Ты у меня посмеёшься!"

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко оценил прогресс форварда "Зенита" Артёма Дзюбы, а также рассказал о его отношениях с нынешним главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым во времена работы в "Спартаке".
"Когда Дзюба начинал в "Спартаке" при мне, я не думал, что из него получится суперзвезда. Его по арендам отправляли, в Томск ездил. Я думал, он на таком уровне и останется – из-за того, что такой разгильдяй, много разговаривает. Но видите, как получилось!
Кто-то из тренеров делал ему замечания? Все делали. Я помню, как они с Саламычем закусились! Дзюба же любит в воротах стоять. Мы били серию, забили ему несколько подряд. А Саламыч встал и такой: "Ха! Дай мне перчатки!". Ну, надел он перчатки, а Дзюба взял мяч и пошёл бить первым. Черчесов серьёзно так встал, покрестился, штанги обнял. Но так получилось, что первые три удара, и все залетели. И в этот момент Дзюба начинает ржать. Помню, Саламыч снял перчатки, бросил их и говорит: "Ты у меня посмеёшься!". После этого стал к нему чуть по-другому относиться – подколоть мог, на тренировке накричать. Но видите, как сложилось – капитан у него теперь", — рассказал Павлюченко, побывавший в гостях у "Чемпионата".