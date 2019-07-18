"Локомотив" предлагает 12 млн долларов за хавбека сборной Перу Флореса

"Локомотив" продолжает переговоры с мексиканской "Морелией" о трансфере полузащитника сборной Перу Эдисона Флореса, сообщает Libero.Московский клуб готов заплатить за 25-летнего хавбека 12 миллионов долларов, однако "Морелия" требует 15 миллионов.При этом Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста примерно в 1,14 млн долларов.25-летний Флорес перешел в "Монаркас Морелию" в 2018 году из датского "Ольборга". Ранее его агент подтвердил, что перуанец действительно получил предложение из России.