Станислав Крицюк перейдёт в "Зенит"

Футбольные клубы "Зенит" и "Краснодар" находятся на финальной стадии переговоров по переходу 28-летнего голкипера Станислава Крицюка.
Руководство и тренерский штаб петербургского клуба крайне обеспокоены надёжностью вратарской линией и, в частности, выступлением Андрея Лунева. И несмотря на слова Сергея Семака, сказанные журналистам в четверг на открытой тренировке, Лунев окончательно потерял доверие главного тренера. Более того, как стало известно Metaratings.ru, в ближайшем матче РПЛ с "Сочи" ворота "Зенита" будет защищать Михаил Кержаков.
Ранее сообщалось об интересе "сине-бело-голубых" к вратарю "Локомотива" Гильерме. Кроме того, накануне стало известно, что петербургский клуб подпишет вратаря "Сарпсборга" Александра Васютина.