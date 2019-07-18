Орлов: Азмун не рвется в Европу, он хочет поиграть в "Зените"

Телекомментатор Геннадий Орлов сообщил, что нападающий "Зенита" Сердар Азмун не настроен покидать петербургскую команду в ближайшее время. Ранее стало известно, что Азмун входит в сферу интересов "Лацио"."Азмун на взлете. Я лично с ним разговаривал. Он пока хочет поиграть в "Зените". Это для него ступенька, на нем нормально заработают. Сейчас он не рвется в Европу. На матче за Суперкубок за ним смотрели скауты "Ливерпуля". Итальянцы тоже следят? Наверное. Сердар забивает, он молодой и интересный. Почему нет-то?" — сказал Орлов в эфире "Эха Москвы" в Петербурге.24-летний иранский форвард перешел из "Рубина" в "Зенит" прошедшей зимой. В составе команды из Санкт-Петербурга Азмун забил 11 голов в 15 матчах и стал чемпионом России. В текущем сезоне форвард забил 2 мяча в двух играх.