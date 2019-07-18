Клуб Флореса опроверг слухи о предложении "Локомотива"

Вице-президент мексиканского клуба "Монаркас Морелия" Эктор Лара прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Эдисона Флореса в московский "Локомотив"."У нас нет предложений по Флоресу, и на сегодняшний день его уход исключён", — приводит слова Лары пресс-служба клуба в "Твиттере".Ранее сообщалось, что "железнодорожники" предложили за 25-летнего хавбека € 12 млн. Утверждалось, что "Монаркас Морелия" готов отпустить футболиста, однако требует за него на € 3 млн больше.В минувшем сезоне Флорес на клубном уровне принял участие в 28 играх. На его счету 6 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт перуанца с его клубом рассчитан до лета 2022 года. На Кубке Америки—2019, который недавно прошёл в Бразилии, сборная Перу с Флоресом дошла до финала, где уступила хозяевам турнира со счётом 1:3. Сам футболист сыграл на этом турнире 6 матчей и забил 2 гола.