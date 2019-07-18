Сослан Джанаев: "Рубин" хотел урезать и те деньги, которые я не видел 6 месяцев

– Нескольким футболистам предложили пересмотреть условия контракта. Мне, Кудряшову и Гранату? Да. К тому моменту я полгода сидел без зарплаты. В декабре руководство заявляет: "Мы не можем столько платить. Готов пойти на понижение?" Отвечаю – я подумаю. Но был нюанс.
Предложили понижение задним числом – деньги, которые я уже заработал, клуб хотел урезать. Из той зарплаты, которую не видел шесть месяцев! Говорю: я могу пойти навстречу клубу, контракт еще на полтора года. Для «Рубина» приличная экономия. С января пусть будет понижение. Но за эти шесть месяцев рассчитайтесь как следует.
Есть же принципы – это было просто неуважение ко мне, к моему труду. Я такого отношения не заслужил.
– Что вы готовы были ужаться в зарплате – для нас новость.
– Я же понимал, какая ситуация в клубе. Наши высокие контракты "Рубину" в тягость. Но решить все можно было нормально. А мне ответили: "Нет!" Либо получаешь часть от уже заработанного, либо расстаемся. Я улетел в Мексику [отдыхать].
Только приземлился – уведомление от клуба, что должен быть послезавтра на тренировке. В отпуске! Если б не появился в Казани, пошли бы штрафные санкции. Добраться из Мексики никак не успевал. Ничего не оставалось, как направить в клуб встречное заявление о том, что отказываюсь выходить на тренировки. Из-за того, что полгода задерживают зарплату.
Начинаются сборы у команды, я тренироваться не могу. Из-за этого заявления. Еще и второе пришлось написать, что в течение месяца "Рубин" обязан выплатить долг. Если нет – контракт расторгаю. По закону дается ровно месяц.
Ничего не выплатили – я подал на расторжение контракта. Сам. И стал свободным агентом. У человека есть принципы. Если б ко мне подошли в декабре и предложили скорректировать зарплату с января – да пожалуйста! Но когда хотят прогнуть – этот вопрос перестает быть исключительно денежным, - приводит слова игрока "Спорт-Экспресс".
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Фото: eurosport