РПЛ утвердила новые футбольные награды

На официальном сайте лига опубликовала список новых наград на сезон 2019/2020.Список выглядит следующим образом:— "Лучший игрок матча": в конце каждого матча награду получает футболист, наиболее отличившийся по ходу встречи. Лауреата определяют эксперты телеканала «Матч Премьер».— "Лучший игрок месяца": выбирается в каждом месяце из 5 номинантов, заранее отобранных экспертами РПЛ.— "Лучший игрок сезона": в список номинантов включаются футболисты, получившие премию "Лучший игрок месяца", а также дополнительно возможно включение в список 2-3 игроков, не удостоившихся награды по итогам месяца, но ярко проявивших себя в течение сезона.— "Лучший тренер месяца": выбирается в каждом месяце из 5 номинантов, заранее отобранных экспертами РПЛ.— "Лучший тренер сезона": в список номинантов включаются тренеры, получившие премию "Лучший тренер месяца".— "Лучший гол месяца": выбирается в каждом месяце из 8 лучших голов, заранее отобранных экспертами РПЛ.— "Лучший гол сезона": в список номинантов включаются голы, получившие премию "Лучший гол месяца".— "Лучший бомбардир сезона": награду получает игрок, забивший наибольшее количество мячей по итогам сезона.— "Лучший вратарь сезона": награду получает голкипер, отыгравший наибольшее количество "сухих" матчей.— "Лучший молодой игрок сезона": лауреатом может стать футболист, который в ходе сезона отыграл не менее 5 матчей за основной состав, и возраст которого меньше 21 года, - было опубликовано на официальном сайте РПЛ.