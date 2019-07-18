Руслан Пименов: «Ростов» - фаворит в матче со «Спартаком»

- На днях «Спартак» объявил о подписании Ризиуана Мирзова, а «Динамо» - Шарля Каборе. Усилят новички свои клубы?
- Шарль Каборе, на мой взгляд, интересное приобретение. Я бы даже сказал, что очень нужное. Центральная зона у «Динамо» действительно требует усиления. Уверен, что это сильный трансфер. Мирзов, думаю, добавит «Спартаку» скорости в атаке. И индивидуально он вроде тоже хорошо играет. Такие игроки красно-белым нужны.
- Мирзов уже довольно давно выступает в Премьер-лиге, но топ-клубы до сих пор не обращали на него внимания. Почему?
- Футболист добился очень серьезного прогресса в прошлом сезоне, выступая за «Арсенал», и обратил на себя внимание такого клуба, как «Спартак». Другие, может быть, не верят в этого игрока, может быть, не подходит под стиль игры.
- Какое впечатление оставил старт чемпионата России?
- Сразу две сенсации: «Ахмат» добивается победы над «Краснодаром», а «Крылья Советов» - над ЦСКА. Проиграли команды, которые ставят задачу бороться за самые высокие места. Неожиданно, но интересно.
- Фавориты расслабились на старте сезона?
- Не могу так сказать. Например, «Краснодар» очень достойно выглядел в предсезонном турнире. Такая осечка, конечно, неожиданной у них была. Не знаю - может быть, поверили в свои силы окончательно и подумали, что «на одной ноге» можно обыграть? Тем не менее «на одной ноге» в чемпионате России уже давно никого не обыграешь. Видимо, поэтому такая осечка была.
- Чего ждете от второго тура чемпионата?
- «Локомотив» встречается с «Тамбовом», «Зенит» с другим дебютантом - «Сочи». Лидеры нашего чемпионата здесь, думаю, фавориты. Но если они недонастроятся, естественно, возникнут проблемы. «Динамо» - «Рубин»? Игра для динамовцев будет тяжелая. «Рубин» - традиционно неудобная команда. Думаю, один мяч здесь решит исход встречи. «Ростов» - «Спартак»? Что-то мне подсказывает, что «Ростов» - фаворит в этой встрече. Карпин очень хорошо знает «Спартак» - соответственно, его команда хорошо знает, как играть против красно-белых. И на предсезонном турнире они хорошо против спартаковцев сыграли.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Руслан Пименов: «Ростов» - фаворит в матче со «Спартаком»
Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов в интервью Rusfootball.info поделился мнением о последних трансферах в РПЛ и рассказал об ожиданиях от матчей второго тура чемпионата России