- Я очень рад и доволен, что Гильерме остается. Было найдено общее и правильное решение. Наш лидер с нами — это замечательно. Слухи про "Спартак" и "Зенит" я не читал.
Такие ситуации бывают, нашли общий язык в интересах команды. Я был уверен, что Маринато останется, - приводит слова тренера "Чемпионат".
До этого "Локомотив" объявил, что продлил контракт с голкипером на 3 года.
Юрий Семин о Гильерме: наш лидер с нами - это замечательно
Наставник "Локомотива" прокомментировал подписание нового контракта между вратарём Гильерме и "железнодорожниками"
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