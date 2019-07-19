VAR будут использовать на матче "Динамо" - "Рубин" Президент РФС Александр Дюков сообщил, что система видеоповторов будет использована уже в ближайшем туре

- РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования VAR во втором туре РПЛ. IFAB дал официальный допуск. Мы провели переговоры со всеми заинтересованными сторонами, определив оптимальные параметры внедрения VAR.



РФС станет интегратором системы, в проекте также примут участие Hawk Eye и Матч ТВ. Уверен, что наше долгосрочное сотрудничество будет эффективным. Первым матчем, на котором мы используем систему, станет "Динамо" – "Рубин", - было опубликовано на официальном сайте РФС.