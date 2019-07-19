Шаронов - о засчитанном голе "Локомотива": мы не можем контролировать работу судей

Главный тренер "Рубина" Роман Шаронов прокомментировал подготовку команды ко второму туру:

- Игра стартового тура оставила достаточно приятное впечатление и по содержанию, и по результату. Как команда проживала эти дни после игры, насколько свежи эмоции?

– Важно, что мы сделали этот шаг. Игроки почувствовали определенную уверенность. Мы сделали выводы и готовимся к следующей игре. Оставляем то, что у нас получилось, и убираем негативные моменты, которые были в игре.

Волнение всегда есть, оно и должно оставаться. Главное, что у нас не было страха. Важно, чтобы не появилась самоуверенности. Над этим мы тоже работаем.

- Начался ли уже детальный анализ "Динамо"? Что можете сказать по команде Хохлова? Насколько она видоизменилась? Плюс игра будет на новом стадионе.

– Замечательно, что в России столько прекрасных стадионов. Это настоящий праздник. Что касается "Динамо", то у нас есть информация, плюсы и минусы команды.

- Что-то более подробное можете рассказать?

– Приходите к нам на теоретическое занятие (улыбается).

- Понятно, что Марков пропустит игру по условиям арендного соглашения. В таком случае ждать Сагитова в атаке?

– Артур, к сожалению, получил травму и не готовится к игре.

- Есть ли еще какие-то потери?

– Все остальные готовятся.

- Насколько вы остались довольны игрой Денисова в первом туре?

– Естественно, Виталий сам понимает, что сыграл не самый лучший матч. У него есть информация. Он опытный игрок, который делает анализ не только по счету, но и по игре. Это уже в прошлом и главное, чтобы это не превратилось в систему.

- Гол "Локомотив" забил не по правилам. Как в такой ситуации действовал клуб? Или все осталось в прошлом?

– Мы не можем контролировать работу судей, мы работаем с игроками и делаем то, что зависит от нас, - приводит слова наставника официальный сайт "Рубина".

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Рубин Локомотив
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