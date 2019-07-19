Вильмар Барриос: в первом матче за "Зенит" поддел три футболки и натянул две пары перчаток

Полузащитник питерской команды поделился воспоминаниями, как он дебютировал за "сине-бело-голубых":– К тому, что такое играть при "минус 5", ребята начали готовить меня заранее. Поэтому настрой был, можно сказать, особым. Правда, после игры родственники из Колумбии, которые смотрели игру, все равно звонили и спрашивали – сколько там было градусов, и очень ли это холодно?Особенно их впечатлили как раз фанаты "Зенита", которые, несмотря на снег, разделись по пояс. Лично у меня это тоже вызвало восхищение. Думал, хорошо, что у меня хоть какая-то одежда есть – а они вообще без нее. Каково же им сейчас?– Если честно, поддел под игровую форму две лайкровые футболки. А еще на каждую руку натянул по две перчатки.– Жара мне все-таки больше нравится, - сказал Барриос "Матч ТВ".