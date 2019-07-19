Вильмар Барриос: в первом матче за "Зенит" поддел три футболки и натянул две пары перчаток

Полузащитник питерской команды поделился воспоминаниями, как он дебютировал за "сине-бело-голубых":

– Болельщиков "Зенита" вы впервые увидели не в городе на Неве, а в Екатеринбурге – ведь ваш дебют за сине-бело-голубых пришелся на выездной матч с "Уралом".

– К тому, что такое играть при "минус 5", ребята начали готовить меня заранее. Поэтому настрой был, можно сказать, особым. Правда, после игры родственники из Колумбии, которые смотрели игру, все равно звонили и спрашивали – сколько там было градусов, и очень ли это холодно?

Особенно их впечатлили как раз фанаты "Зенита", которые, несмотря на снег, разделись по пояс. Лично у меня это тоже вызвало восхищение. Думал, хорошо, что у меня хоть какая-то одежда есть – а они вообще без нее. Каково же им сейчас?

– Вы только игровую футболку на себя надели или что-то еще?

– Если честно, поддел под игровую форму две лайкровые футболки. А еще на каждую руку натянул по две перчатки.

– Когда прохладно – легче бегается?

– Жара мне все-таки больше нравится, - сказал Барриос "Матч ТВ".

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Зенит Барриос
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