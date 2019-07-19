Фомин: забивать это хорошо, надо научиться ещё играть на ноль

Полузащитник "Уфы" Даниил Фомин прокомментировал поражение от "Краснодара" (2:3) во втором туре чемпионата России:



- Впечатление? Отрицательное. Первый тайм качественно провели. Счёт хороший. Позволял спокойно выходить на второй тайм. Но получилось так, как получилось.



Что случилось? Тяжело сейчас говорить. Теория будет, разберём. Психология? Мы знали, что будет тяжело, понимали, что "Краснодар" будет давить. Так получилось, что пропустили необязательные голы.



- Забили уже четыре мяча за два матча... Наладили контакт с партнёрами?



- И тренировки, и контакт с партнёрами. Забивать это хорошо, надо научиться ещё играть на ноль. Пропустили три гола дома. У нас порядок в обороне, но теряем концентрацию.



Система VAR? Для чемпионата это полезно. Ошибки судей не будут влиять на результат, это хорошо.



Rusfootball.info