Источник: "Спартак" согласовал трансфер Н'Жье

Твиттер Total-Football сообщает, что нападающий "Марселя" Н'Жье продолжит карьеру в московском клубе.



По информации источника, за 25-летнего форварда заплатят 6 миллионов евро.



Н'Жье перешёл в "Марсель" летом 2016 года из "Тоттенхэма" на правах аренды. Через год французы выкупили футболиста.



В прошлом сезоне он забил 2 гола и сделал 3 голевых передачи в 21 игре за "Марсель" и оформил 9 мячей в составе "Лиона".