Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов прокомментировал поражение во втором туре от московского ЦСКА (1:2):
- Нам немного не повезло, что соперник до этого потерпел поражение. Эта команда всегда ставит перед собой задачу побеждать. Были хорошие моменты, но были и отрицательные.
Мы слишком почтительно относились к сопернику, позволяли в центре поля спокойно владеть мячом. Мы же были пассивны в отборе. Не скажу, что соперник много создавал, но мы пропустили два гола. В перерыве внесли корректировку в том смысле, что надо получать удовольствие от футбола через серьезную работу. То, что могли, мы из себя выжали и могли уйти от поражения.
Не хотелось бы сваливаться на личности. Нам не хватает организационного навала. Потеряли двух футболистов, которые для нас много значили. Мы не смогли вовремя закрыть эти позиции футболистами подобного уровня. Но через такие игры мы будем расти, развиваться. Легко не будет никому.
Стык Фернандеса и Аюпова? Там даже слышно было, что игра была в мяч. Там не было прямой ноги, Аюпов играл сбоку. Агрессивная игра и справедливая желтая карточка. Судья верно разобрался в этом эпизоде, - заявил главный тренер.
Федотов: "Оренбург" слишком почтительно относился к ЦСКА
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