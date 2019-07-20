Владимир Пономарёв: общая картина игры ЦСКА оставляет желать лучшего

- Сегодня ЦСКА навязал хорошую борьбу, - начал Пономарёв. - С "Крыльями" ведь мы простояли почти весь матч, дурака валяли. А сейчас двигались, а с хорошим движением всегда будет и результат. Но общая картина игры ЦСКА оставляет желать лучшего, наигранных комбинаций практически нет. Пару интересных моментов было создано, особенно впечатлил второй гол, перед которым был ряд нестандартных действий от наших футболистов, которые ввели в ступор соперника, за счёт чего получился классный мяч после хорошей комбинации.
Игра обороны по-прежнему не впечатляет, взаимопонимания в защите нет, хотя прежде ЦСКА славился именно слаженной защитной линией. Работа над этим аспектом - сложный аспект, поэтому и возникают серьёзные огрехи. В концовке встречи откровенно спас Акинфеев, а защита сыграла из рук вон плохо.
В сравнении с первой игрой появились позитивные моменты, и это хорошо, поскольку после предсезонки и матча в Самаре у некоторых болельщиков появились панические настроения. Кто-то даже говорил об отставке Гончаренко, хотя дело не в нём. Футболисты просто устали от мяча, такое бывает. Им нужно от него отдохнуть, и тогда команда обретёт свежесть. Опять же, сегодня игроки двигались в разы лучше, чем туром ранее. У нас очень молодая команда, игроки набирают форму, посмотрим что будет дальше.
По матчу с "Оренбургом" нельзя сделать глобальных выводов, но мы взяли очень важные 3 очка. Если бы случилась осечка, обстановка стала бы ещё более нервозной. Да и гол свой гости забили в суматохе, нам нужно чётче играть в обороне. По мячу нужно играть, а у нас идёт персональная опека. Важно учитывать своего оппонента, но на мяч тоже нужно смотреть. Здесь должны быть подсказки, разборы на установках... всё это следствие неопытности и не сыгранности текущей линии защиты.
Следующая игра против "Локомотива" будет серьёзной проверкой. Пан или пропал. В таких условиях, думаю, и ничья в этом дерби будет для ЦСКА приемлемым результатом. "Железнодорожники" довольно стабильны, хоть и оступились в первом туре. Для "армейцев" это будет серьёзный экзамен, грозный соперник, статусный матч. И я думаю, что в такие моменты и определяется путь команды. ЦСКА соберётся и сыграет уверенней, чем в последних двух матчах. Хотя, отмечу, что меня беспокоит слишком большое восхваление со стороны СМИ в адрес наших молодых игроков, особенно Ахметова, который в последнее время сам на себя не похож. Не нужно так захваливать молодых, наоборот, им нужно пихать, чтобы не расслаблялись и продолжали прогрессировать.
Владимир Пономарёв: общая картина игры ЦСКА оставляет желать лучшего
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Оренбурга" (2:1) в 2-м туре Премьер-Лиги.
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