Никола Влашич: моё празднование? Я показывал, будто я готовлю еду Полузащитник ЦСКА Никола Влашич после победы над "Оренбургом" (2:1) рассказал о своём новом праздновании Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

- Концовка оказалось нервной. У нас было больше моментов, чем у соперника. В целом, мы контролировали игру. Пропустили и устроили неприятную концовку игры. Могли бы и забить третий и облегчить жизнь, но не смогли. Спасибо Акинфееву, который спас нас от потери очков.



Моё празднование? Я показывал, будто я готовлю еду. Я взял это празднование у Джеймс Хардена, этот стиль мне очень нравится, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info