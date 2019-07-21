Сергей Силкин: Каборе - хорошая помощь Юсупову в центре поля Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью Rusfootball.info рассказал об ожиданиях от матча второго тура чемпионата России с «Рубином», поделился впечатлениями от игр, прошедших накануне, отметив бескомпромиссный характер борьбы.

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- Я поеду на игру с «Рубином». Жду от «Динамо» хорошей игры. Как в первом тайме в Туле неделю назад, - отметил Силкин. - Динамовцы проводят матч на своем поле - нужно играть в атаку. Что касается «Рубина», то он своей достойной игрой против «Локомотива» оставил приятное впечатление. «Рубин» для «Динамо» всегда был неудобным соперником, но рано или поздно неприятные традиции всегда заканчиваются. Будем надеяться, что сейчас эта традиция закончится, и динамовцы победят. В первом тайме матча в Туле команда показала, что играть умеет, что она может играть в высокий прессинг. Но моментов, конечно, надо создавать больше. Счет? Трудно здесь угадать. В начале сезона игры обычно боевые, много от своих ворот. Накануне в субботу множество голов команды назабивали. Будет ранний гол - может быть, много мячей увидим. Будет первый тайм 0:0 - мячей много не должно быть.



- «Динамо» на днях подписало Шарля Каборе.



- Хороший игрок. Мне этот футболист нравится. Это в помощь Юсупову в центре поля. Хороший должен быть тандем и, соответственно, центр поля у «Динамо». Центр имеет большое значение. В этой позиции очень много борьбы, много подбора. Та команда, которая больше мячей подбирает у своих и чужих ворот, та и имеет преимущество.



- Какое впечатление оставили прошедшие накануне матчи?



- В Самаре в первом тайме игра складывалась в пользу «Арсенала», и казалось, что нетрудно будет ему довести игру до победы, но потом было 2:1, 3:1, 3:2. Игра во втором тайме захватывающей была - могла быть и ничья. «Уфа» в матче с «Краснодаром» повела 2:0, но краснодарцы смогли отыграться и завершить встречу волевой победой. «Ростов» первым забил «Спартаку». Пенальти, с которого спартаковцы сравняли счет, его, как мне показалось, неправильно назначили. Его не было. Во второй половине повел уже «Спартак», но не смог удержать счет. Прошедшие матчи говорят о том, что идет бескомпромиссная борьба - для зрителя это хорошо.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info