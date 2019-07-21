По информации "СЭ", "Зенит" близок к достижению договоренности о переходе вратаря Александра Васютина. Сумма трансфера составит 600 тысяч евро плюс процент с последующей продажи голкипера.
24-летний Васютин выступает в норвежском "Сарпсборге", является воспитанником питерского клуба, в Европе также играл за финский "Лахти".
В текущем чемпионате Норвегии провел 13 матчей, в прошлом розыгрыше Лиги Европы провел 11 матчей – 5 в квалификации, 6 - в групповом турнире.
Трансфер Васютина обойдется "Зениту" в 600 тысяч евро
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