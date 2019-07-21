"Урал" разгромил "Ахмат" в матче 2-го тура РФПЛ

В матче 2 тура Российской Премьер Лиги "Урал" разгромил "Ахмат" (3:0). Команда из Екатеринбурга 2 игру подряд демонстрирует качественный футбол, после двух побед "Урал" набирает 6 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ.
Фото: ФК "Урал"
Чемпионат России

2 тур

Голы: Ильин, 45+2, Эль-Кабир, 58, Бавин, 78

"Урал": Годзюр, Ароян, Меркулов, Кулаков, Емельянов, Аугустыняк, Егорычев (Погребняк, 85), Бумаль, Эль-Кабир (Димитров, 89), Ильин, Панюков (Бавин, 76).

"Ахмат": Городов, Семёнов, Нижич, Уциев, Харин, Исмаэл, Бериша (Михалок, 79), Шиманьски (Роши, 61), Швец, Иванов, Мбенг (Понсе, 75).

Предупреждения: Бумаль, 19, Шиманьски, 56

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Урал Ахмат
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