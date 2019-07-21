Дмитрий Парфенов: сложиться все могло и иначе

Наставник "Урала" Дмитрий Парфенов в интервью "Матч Премьер" рассказал о матче против "Ахмата" (3:0).



- Поздравили ребят с победой. Они сегодня молодцы. Выполнили установку полностью. По счету победа, может, и легкая, но матч выдался тяжелый. Соперник организованный, обученный коллектив.



Игра была качельной. Вначале преимущество было у соперника, потом – у нас. И у них и у нас были опасные моменты. Отличный момент у "Ахмата" был еще при счете 0:0. Сложиться все могло и иначе.