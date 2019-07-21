Полузащитник питерского "Зенита" Алексей Сутормин, перешедший в межсезонье в команду, прокомментировал выездной матч своей команды против "Сочи".
– Впечатления от матча положительные, но надо улучшать свою игру, – признался хавбек.
– У вас сегодня было хорошее понимание на поле с Дзюбой.
– Ну, время идет, понимаешь больше партнеров.
– Какую установку перед игрой давал Семак?
– Задача всегда одна – побеждать. "Сочи" – хорошая команда, в первом тайме нам было непросто. Во втором тайме хорошо, что забили, у нас появились зоны и нам стало полегче. Ну, и у соперника тоже были моменты. Я думаю, игра была хорошая и всем понравилась.
– Вы только недавно в "Зените", но уже в старте, хотя Дзюба на скамейке.
– Мое дело тренироваться и играть, а там уже тренерский штаб принимает решение, кто выйдет на поле.
– Когда переходили в "Зенит", общались ли с Семаком, что будете игроком основного состава?
– Ни один тренер не даст гарантии, что после перехода ты будешь играть в основе. Все зависит от меня, конкуренция никому и никогда не мешала. Мое дело все доказывать игрой на поле.
– Почувствовал ли ты, что "Зенит" – это топовая команда и игроки там другого уровня?
– По всему, по организации – это видно. "Зенит" – это топ. В российском чемпионате уж точно.
– Какое ощущение оставил стадион?
– Хороший стадион, побольше бы таких. Одно удовольствие играть на таких полях.
Источник: www.rusfootball.info
Алексей Сутормин: "Зенит" – это топ-клуб. В российском чемпионате уж точно
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