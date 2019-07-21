Полузащитник питерского "Зенита" Алексей Сутормин, перешедший в межсезонье в команду, прокомментировал выездной матч своей команды против "Сочи".– Впечатления от матча положительные, но надо улучшать свою игру, – признался хавбек.– Ну, время идет, понимаешь больше партнеров.– Задача всегда одна – побеждать. "Сочи" – хорошая команда, в первом тайме нам было непросто. Во втором тайме хорошо, что забили, у нас появились зоны и нам стало полегче. Ну, и у соперника тоже были моменты. Я думаю, игра была хорошая и всем понравилась.– Мое дело тренироваться и играть, а там уже тренерский штаб принимает решение, кто выйдет на поле.– Ни один тренер не даст гарантии, что после перехода ты будешь играть в основе. Все зависит от меня, конкуренция никому и никогда не мешала. Мое дело все доказывать игрой на поле.– По всему, по организации – это видно. "Зенит" – это топ. В российском чемпионате уж точно.– Хороший стадион, побольше бы таких. Одно удовольствие играть на таких полях.www.rusfootball.info