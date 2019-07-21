Сергей Кирьяков: "Рубин" в целом понравился, а гол - награда за стойкость и мужество Бывший нападающий "Динамо" и сборной России Сергей Кирьяков в интервью Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "бело-голубых" против "Рубина" (0:1) в 2-м туре Премьер-Лиги.

rg.ru

- О матче:



Ожидал более агрессивной и вариативной атаки от обеих команд. "Динамо" контролировало мяч, имело преимущество, но доходя до чужой штрафной не могла создать что-то острое, не хватало креатива и хорошей последней передачи. Взаимодействия в атакующей линии было не на высоте. Опасные моменты у ворот гостей стали возникать только после удаления. А до красной карточки казанцы понравились, играли спокойно, хоть и без особой остроты в атаке.



После красной карточки "Динамо" полностью завладело преимуществом, "Рубин" отбивался, и казалось, что гол вот-вот случится. Казанцы подустали и где-то уже не успевали закрывать свободные зоны. В связи с этим возникло пару опасных моментов, один из которых не использовал Кардозу. Но "Рубин" стоит отметить за характер, за волю, и за то что вышли из сложной ситуации с честью, собравшись и нанеся обидное для всего "Динамо" поражение.



- О голевой контратаке "Рубина":



Динамовцы хотели победить, ведь это был первый матч сезона на своём поле, на стадионе царил праздник, а соперник в меньшинстве... наверное, Дмитрий Хохлов дал указание атаковать, но, как следствие, это подразумевает под собой и открытие зон за спиной. Главный тренер рискнул и, к сожалению, команда поплатилась. Здесь сложно принять какую-то сторону: прагматизм принёс бы один балл, и это лучше чем поражение, но команда пошла ва-банк и пыталась победить... риск себя не оправдал, к сожалению.



- О "Рубине" на старте сезона:



Приятно удивлён действиями казанцев. Играли без доли боязни и нервов, а футболисты обороны так и вовсе позволяли себе индивидуальные действия на своей половине поля. В былые годы "Рубин" так не играл, и даже сегодня хозяева поля могли наказать соперника, но чуть-чуть не хватило мастерства. "Рубин" же в целом понравился, а гол, наверное, награда за стойкость и мужество, проявленные футболистами в меньшинстве в гостевом матче при праздничной атмосфере на трибунах. Все предвкушали победу хозяев, но выиграли казанцы, и перед ними стоит снять шляпу.



- О положении "Динамо":



Прошло два тура, результаты не самые приятные, но ещё очень много игр впереди. Состав усилился, но футболисты пока не сыгрались, нужно время. Ну и обязательно нужен форвард, все видят что это проблемная позиция. Хороший нападающий стоит денег, и я не знаю насколько этот вопрос решаем, но клубу обязательно нужно постараться приобрести форварда, ведь "Динамо" с трудом даются голы.