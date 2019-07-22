Как стало известно Sport24, полузащитник "Спартака" Софьян Ханни с высокой долей вероятности продолжит карьеру в одном из клубов Катара.
28-летний футболист покинул расположение красно-белых и сейчас находится в Дохе, где вскоре должен пройти медицинское обследование для нового клуба. При этом речь идет о полноценном трансфере, а не об аренде.
Ханни перешел в «Спартак» в 2018 году из "Андерлехта". Всего он провел за клуб 38 матчей, забив 6 голов и сделав 8 результативных передач.
Ханни покинул расположение "Спартака" и близок к переходу в клуб из Катара
Как стало известно Sport24, полузащитник "Спартака" Софьян Ханни с высокой долей вероятности продолжит карьеру в одном из клубов Катара.
Фото: СЭ
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