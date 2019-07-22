"Урал" лидирует в чемпионате России после первых двух туров, одержав две победы. Максимальное количество очков также набрал действующий чемпион — петербургский "Зенит". Мнением на счет лидерства "Урала" в турнирной таблице, поделился заслуженный тренер России - Гаджи Гаджиев.
"Григорий Иванов очень много сделал для того, чтобы сейчас на Урале был такой футбол, какой показывает футбольный клуб "Урал", чтобы клуб лидировал, пусть и после двух туров. С моей точки зрения, он молодец. Благодаря ему на Урале есть сейчас такой стадион, где проводились матчи чемпионата мира, и есть такая крепкая команда. Так что нельзя назвать лидерство "Урала" случайным. Нам нужно, чтобы и на Урале был футбол", — сказал Гаджиев корреспонденту РИА Новости.
Гаджи Гаджиев: нельзя назвать лидерство "Урала" случайным
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