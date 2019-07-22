Как стало известно "Чемпионату", екатеринбургский "Урал" заинтересован в защитнике ЦСКА Никите Чернове.
Для "армейцев" приоритетен вариант с продажей 23-летнего футболиста. Пока клубы не могут договориться о сумме трансфера.
Чернов является воспитанником ЦСКА, цвета которого защищает с 2014 года. В сезоне-2016/17 игрок на правах аренды выступал за "Балтику", а кампанию-2017/18 провёл в "Урале". В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний защитник провёл за "армейцев" 11 матчей, в которых получил 5 жёлтых карточек.
После двух туров нынешнего розыгрыша чемпионата России ЦСКА занимает 11-е место в турнирной таблице с 3 очкам в активе. В свою очередь "Урал" (6) располагается на первой строчке.
"Урал" интересуется защитником ЦСКА Черновым
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