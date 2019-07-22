Российский арбитр Сергей Карасёв высказал мнение по поводу внедрения в футбол системы видеоассистента рефери (VAR).
"Год назад мне казалось, что с VAR футбол будет совсем другой по эмоциям, но сейчас все привыкли. Сейчас VAR может спасти карьеру арбитра. Второе — будет торжествовать справедливость. В каждой стране свой опыт, мы посмотрели это чемпионате мира, в других странах. Мы должны перенять лучшее от всех. VAR — это хорошо", — сказал Карасёв беседе с корреспондентом "Чемпионата"
Напомним, что в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги между "Динамо" и "Рубином" впервые в истории чемпионатов России была задействована система VAR.
Карасёв: VAR может спасти карьеру арбитра
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