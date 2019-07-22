Дмитрий Хохлов вызван на "ковер" в ВТБ

Банкиров, вложивших в клуб десятки миллионов евро, не устроил старт бело-голубых в новом сезоне РПЛ. Напомним, что по итогам двух туров команда набрала одно очко.Об отставке специалиста речь пока не идет. С Хохловым будет проведена «профилактическая» беседа, целью которой является попытка разобраться в происходящем. Также известно, что встреча в верхах не повлияет на трансферную политику клуба — как и было обещано, в ближайшее время состав «Динамо» должны пополнить как минимум два новичка.Несмотря на достаточно прочные позиции Хохлова в команде, в футбольной тусовке продолжают циркулировать слухи о его скорой отставке. В числе возможных преемников тренера фигурируют Курбан Бердыев и Массимо Каррера, в минувшем марте уже имевший с боссами ВТБ предварительную беседу.