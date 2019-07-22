"Урал" подписал игрока сборной Польши Футбольный клуб "Урал" сообщил о подписании контракта с игроком сборной Польши Михаил Кухарчик. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

28-летний полузащитник переходит в команду из варшавской «Легии», в составе которой выступал с 2010 года, проведя 240 матчей, и отметившись 48 голами. 6 февраля 2011 года дебютировал в составе национальной сборной в товарищеском матче против Молдавии, а 18 января 2014 года отметился первым забитым мячом, отличившись в матче со сборной Норвегии.