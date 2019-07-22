Расточительные «динамовцы», невезучий Табидзе и незаметный Понсе: сборная неудачников второго тура РПЛ

Вряд ли Чернова можно винить в пропущенных мячах «Уфы» в матче с «Краснодаром», но, как раз-таки, слово «неудачник» здесь подходит лучше всего. Чернову действительно не везло. Сперва Намли забил с метра после паса в исполнении игрока «Уфы», затем был сумасшедший гол де Вильены и автогол Табидзе. Что мог сделать Чернов? Разве что развести руками.«Динамо» более тайма играло в большинстве в матче с «Рубином», но умудрилось проиграть. Удивительно, но лучшие шансы в этом матче были у Шуньича. В концовке защитник «Динамо» упустил две 100% возможности забить, а затем ещё и не вернулся назад, позволив «Рубину» вырвать победу на последних секундах.Крайний защитник «Спартака» провёл неважный матч в «Ростове». Именно Рассказов неуклюже распластался, пытаясь выбить мяч из под ног у Ерёменко в эпизоде со вторым голом. В первом мяче «Ростова» Рассказов также действовал неудачно, в борьбе с Шомуродовым он позволил мячу попасть в ноги к Байрамяну, который и открыл счёт.[media=

Ростов - Спартак. 2:2. Александр Зуев, Российская Премьер-Лига, 2 тур 20.07.2019 от Российская Премьер-Лига на Rutube]



Иван Младинович («Сочи»). Сочинский легионер помог «Зениту» открыть счёт, нарушив правила в собственной штрафной. Именно Младинович упустил Азмуна, который неожиданно для защитника вернулся на поле после оказания медицинской помощи. В итоге Младиновичу пришлось фолить на пенальти.



Джемал Табидзе («Уфа»). Табидзе успел отличиться в матче с «Краснодаром» и в чужой, и в своей штрафной. В итоге защитник стал антигероем, неудачно подставив голову, Табидзе отправил мяч в собственные ворота, а «Краснодар» увёз три очка.



Полузащитники



Евгений Песегов («Сочи»). Если Песегов в матче первого тура со «Спартаком» был лучшим в составе «Сочи», то в игре с «Зенитом» всё изменилось. Хавбек запомнился чудовищным процентом брака, а во втором тайме мог принести своей команде ничью, но с нескольких метров пробил в небеса.



Антон Швец («Ахмат»). «Ахмат» совсем неудачно съездил в Екатеринбург, грозненцы вполне могли зацепиться за очки, но в завершающей стадии им совсем не хватило точности. При счёте 0:0 Швец упустил прекрасный шанс, пробив с нескольких метров в защитника «Урала».



Евгений Башкиров («Рубин»). Опорник казанцев явно подставил свою команду, удалившись ещё в концовке первого тайма. Оба фола Башкирова, за которые он получил по жёлтой карточке, были явно необязательными.



Нападающие



Мигель Кардозу («Динамо»). Кардозу упустил два момента в матче с «Рубином». После матча наставник москвичей Дмитрий Хохлов рвал и метал, сетуя на плохую реализацию. Пожалуй, именно Кардозу мог и должен был принести очки своей команде.



Кирилл Панченко («Динамо»). Панченко неоднократно говорил о том, что он недоволен своим положением в «Динамо». Форвард хочет получать больше игрового времени, только вот в матче с «Рубином» для этого он ничего не сделал. Панченко слишком усердствовал в дальних ударах, а они получались совсем неточными.



Эзекиель Понсе («Спартак»). Понсе остаётся настоящей загадкой трансферной политики «Спартака». Неизвестно, чем именно аргентинец заинтересовал скаутов москвичей, но по первым матчам он больше напоминает условного Педро Рошу.







В Ростове Понсе не запомнился ровным счётом ничем. У аргентинца было всего два касания мяча в чужой штрафной.



