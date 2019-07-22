Цорн: переход Ханни в "Аль-Гарафа" – обоюдное решение игрока и клуба Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн прокомментировал переход хавбека Софьяна Ханни в "Аль-Гарафа". Ханни. Фото: Reuters

- Переход Ханни в катарский клуб "Аль-Гарафа" – обоюдное решение игрока и клуба. Софьян хотел получать больше игровой практики, мы – разгрузить зарплатную ведомость и пополнить бюджет для будущих трансферов. Рады, что этот переход удовлетворил потребности обеих сторон. Остается пожелать Ханни успехов на новом месте, — приводятся слова Цорна в телеграм-канале "Спартака".

