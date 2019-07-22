В госдуму внесён закон о возврате пива на стадионы

Практика спонсирования профессиональных спортивных мероприятий пивоваренными компаниями распространена во всем мире. Более того, все права на рекламу во время международных спортивных соревнований принадлежат не их местным организаторам, а международным федерациям по видам спорта.



Независимо от места проведения очередного мероприятия федерации соблюдают взятые на себя перед своими рекламодателями обязательства. Например, реклама спонсоров МОК, ФИФА, УЕФА во время проведения всех спортивных соревнований и на всех аренах, так же как и во время телетрансляций, обязательна.



Имеется многолетний успешный опыт сотрудничества пивных брендов с международными спортивными ассоциациями:

Лондонский организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр назначил британское подразделение компании Нетекепофициальным, спонсором Олимпийских игр 2012 года в Лондоне; титульным спонсором Международного олимпийского комитета (МОК), ответственного за проведение всех Олимпийских игр, а также одним из ключевых партнеров чемпионата мира по футболу является марка Budweiser, принадлежащая американской компании Anheuser-Bush Inc.



Идея законопроекта основана на международной практике и опыте проведения в России Чемпионата мира по футболу.



Исторически пивные компании выступают спонсорами футбольных команд по всему миру (например, «Карлсберг» и футбольный клуб

«Ливерпуль», «Хайникен» и Лига Чемпионов УЕФА, пивоваренный завод «Пауланер» и «Бавария», «Боруссия» и Битбаргер»). Пиво разрешено на футбольных матчах практически во всех европейских странах - в Германии, Англии, Ирландии, Чехословакии, Дании, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии, Венгрии и во многих других.



Производители пива охотно сотрудничают с футбольными клубами и вкладывают в развитие футбола значительные денежные средства,

полученные также и в результате разрешенной торговли на стадионах во время матчей.



Ранее российский футбол также мирно сосуществовал с пивом.



«Старый мельник» был официальным спонсором сборной России по футболу, «Балтика» спонсировала «Зенит».



После введения к 2005 году запрета на рекламу пива, на реализацию и употребление пива на стадионах и рядом со стадионами не смолкают споры по поводу возможности употребления пива на футбольных матчах. Отступление от запрета на рекламу пива в местах проведения футбольных матчей, а также во время трансляций матчей в эфире было введено Федеральным законом № 235-ФЭ и № 490-ФЗ.



Эти федеральные законы обеспечили выполнение условия ФИФА о возможности реализации и рекламы пива во время Чемпионата мира по

футболу 2018 года. Они имели ограниченный срок действия и не применяются с 1 января 2019 года.



После ЧМ 2018 разговоры о продаже пива на стадионе участились. Время показало, что страхи по поводу употребления пива во время футбольных матчей значительно преувеличены.



Несмотря на разрешение употребления, реализации и рекламы пива на футбольных матчах 2014-2018 годов, в том числе теле-видео рекламы пива во время трансляции футбольных матчей, в России наблюдается устойчивая тенденция по сокращению употребления пива, с одновременным ростом процента употребления слабоалкогольного и безалкогольного пива.



Проектом федерального закона предлагается разрешить розничную продажу пива и пивных напитков организациями и индивидуальными предпринимателями, заключившими договоры (соглашения) с организатором соответствующего спортивного соревнования, в спортивных сооружениях во время матчей, проводимых в рамках официальных спортивных соревнований по футболу.

В Госдуму внесли законопроект о розничной продаже пива на стадионах. Данное предложение в палату внесли депутаты от ЛДПРВ поправках говорится о разрешении предпринимателям продавать пиво по договорённости с организаторами спортивных мероприятий в точках общепита на стадионах. Также предлагается направлять деньги, полученные с продаж, на развитие детского и профессионального спорта. При этом запрет на торговлю пивом планируется сохранить во время проведения детских и юношеских спортивных соревнований.Данный законопроект был внесён, и находится на первоначальной стадии при рассмотрении, ожидая заключения по нему от профильного ведомства в государственной думе. Профиль данного законопроекта доступен по ссылке: на официальном сайте государственной думу В пояснительной к законопроекту записке авторы правок утверждают, что они продиктованы имеющимися потребностями физкультурно-спортивных организаций в дополнительных источниках финансирования их деятельности. Также, по их мнению, данный законопроект будет способствовать созданию условий для направления части бюджетов пивоваренных компаний на поддержку и развитие спорта в нашей стране.Как утвержают сами авторы законопроекта:Отметим что пиво на российских стадионах не продаётся с 2005 года. Однако в связи с проведением Кубка конфедераций и чемпионата мира 2018 года было сделано исключение.