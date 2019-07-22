Виктория Лопырева: в Ростове появились вестники 90-х - ОМОН, дубинки, драки прямо под трибунами Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева поделилась мнением о происшествии, случившемся после матча 2-го тура РПЛ «Ростов» – «Спартак» (2:2). Матч Ростов - Спартак. Фото: Официальный сайт ФК Спартак

"В день старта РПЛ я писала напутственный пост и позволила себе поностальгировать о духе романтики, которая была на наших стадионах 15-20 лет назад, привела в пример плохие поля, не самые комфортные условия на трибунах, мужиков, лузгающих семечки.



Реальность действительно вернула (или даже макнула?) нас в прошлое, но куда более суровым образом. На деле вчера в моем родном Ростове появились, казалось, ушедшие навсегда спутники нашего чемпионата 90-х и нулевых: ОМОН, дубинки, драки прямо под трибунами.



Я даже не хочу разбираться, кто прав, а кто виноват. Давайте просто остановим любое насилие. Кому приятно смотреть на эти ужасные кадры? Мы же можем делать настоящее зрелище, все для этого есть. Посмотрите, сколько зрителей ходит, сколько драматургии в сюжетах матчей, сколько голов забито во втором туре?!" – написала Лопырева на своей странице в Instagram.