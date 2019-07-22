Владислав Микушин покинул казанский "Рубин" и пополнил ряды "Факела"

Отмечается, что 18-летний игрок будет выступать за новую команду на правах аренды до конца сезона-2019/20. При этом "Рубин" может досрочно вернуть футболиста в зимнее трансферное окно.Добавим, что 24 июля воронежский клуб сыграет против "Балтики" в домашнем матче 4-го тура ФНЛ.