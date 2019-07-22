Владислав Микушин покинул казанский "Рубин" и пополнил ряды "Факела"

Российский защитник Владислав Микушин покинул казанский "Рубин" и пополнил ряды "Факела".
Владислав Микушин. Фото: kazanfirst. ru
Отмечается, что 18-летний игрок будет выступать за новую команду на правах аренды до конца сезона-2019/20. При этом "Рубин" может досрочно вернуть футболиста в зимнее трансферное окно.

Добавим, что 24 июля воронежский клуб сыграет против "Балтики" в домашнем матче 4-го тура ФНЛ.

Официальный сайт ФК Факел

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Факел Рубин
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