Отмечается, что 18-летний игрок будет выступать за новую команду на правах аренды до конца сезона-2019/20. При этом "Рубин" может досрочно вернуть футболиста в зимнее трансферное окно.
Добавим, что 24 июля воронежский клуб сыграет против "Балтики" в домашнем матче 4-го тура ФНЛ.
Официальный сайт ФК Факел
Владислав Микушин покинул казанский "Рубин" и пополнил ряды "Факела"
Российский защитник Владислав Микушин покинул казанский "Рубин" и пополнил ряды "Факела".
Владислав Микушин. Фото: kazanfirst. ru
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