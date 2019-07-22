Защитник "Милана" может продолжить карьеру в "Зените"

Защитник «Милана» Диего Лаксальт может продолжить карьеру в «Зените».

Агенты уругвайца связались с петербургским клубом, чтобы предложить им футболиста. «Зенит» интересовался Лаксальтом и пытался приобрести его в прошлом году.

По данным Сalciomercato у Лаксальта есть и другие варианты продолжения карьеры, к нему есть интерес со стороны итальянских клубов. В частности, главным претендентом называется «Торино», но «гранатовые» не готовы платить 14–15 млн евро, которые хочет «Милан».

В свою очередь «россонери» не рассматривают варианты с арендами даже с обязательством выкупа, поскольку им нужно заработать для соответствия финансовому фэйр-плей.

Sports.ru

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Зенит Милан Серия А
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