Защитник "Милана" может продолжить карьеру в "Зените"

Защитник «Милана» Диего Лаксальт может продолжить карьеру в «Зените».Агенты уругвайца связались с петербургским клубом, чтобы предложить им футболиста. «Зенит» интересовался Лаксальтом и пытался приобрести его в прошлом году.По данным Сalciomercato у Лаксальта есть и другие варианты продолжения карьеры, к нему есть интерес со стороны итальянских клубов. В частности, главным претендентом называется «Торино», но «гранатовые» не готовы платить 14–15 млн евро, которые хочет «Милан».В свою очередь «россонери» не рассматривают варианты с арендами даже с обязательством выкупа, поскольку им нужно заработать для соответствия финансовому фэйр-плей.