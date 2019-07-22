Transfermarkt: "Спартак" получил 8 миллионов евро за Ханни

Стало известно, сколько "Спартак" получил за трансфер полузащитника Софьяна Ханни. Алжирец перешел в катарский клуб "Аль-Гарафа".По данным портала Transfermarkt, "Аль-Гарафа" заплатила за игрока 8 миллионов евро. За такую же сумму красно-белые приобрели футболиста у "Андерлехта" в 2018 году.28-летний алжирский футболист провел 38 матчей за красно-белых, в его активе 6 голов и 8 голевых передач.