Андрей Дикань: Кержаков мог избежать столкновения со мной, но специально пошел на контакт

Бывший вратарь "Спартака" и сборной Украины Андрей Дикань вспомнил о своей травме, полученной в 2012 году. 31 марта в игре чемпионата России против "Зенита" голкиперу сломал кости лица форвард соперников Александр Кержаков. Из-за травмы Дикань не поехал на Евро-2012 и больше не вызывался в сборную Украины.- Я правильно понял ситуацию: матч нужно было доиграть, - цитирует football24.ua Диканя. - Во-первых, я не видел своего лица, у меня не было зеркало. Спросил врачей: "Все нормально?" "- Нормально. Будем на контроле. Почувствуешь дискомфорт, подай знак о замене".Мы на тот момент уступали 0:1, в запасе был Артем Ребров. Я понимал, что вратарю трудно входить в такую игру. А я разогретый, полностью в игре, поэтому нужно было доиграть до конца.Прошло 10 минут, Кержаков забил с пенальти второй гол. Чувствую, что мое лицо отекает, глаз закрывается. "Вратарь с двумя глазами - это в любом случае лучше, чем с одним", - подумал я и попросил замену. Ушел в раздевалку, чувствовал себя нормально.Приехал домой - меня начало знобить. Померил температуру - 37,2 или 37,3. Позвонил врачу: Михаил Гургенович, такие дела". Он отреагировал в момент: "Вызови скорую, едем в больницу". Сделали МРТ: " С головой все в порядке, но есть проблемы с костями лица, нужно собирать по частям". Спасибо врачам "Спартака" и немецким специалистам, они справились отлично.- Извинился ли Кержаков? Мог ли он избежать этого столкновения.- Да, он извинился. У нас нормальные отношения. По поводу столкновения... Мое мнение такое: Кержаков мог его избежать. Но специально шел на контакт, на пенальти. Он был первым на мяче, хотел за меня зацепиться. В идеале - чистый пенальти. Но Кержаков перестарался, не просчитал столкновения. Обратите внимание на его первую реакцию: он сам испугался силы его удара.- Из-за травмы вас не взяли в сборную Украины на домашний Евро. Как пережили эту неудачу?- Было обидно, конечно. Но я придерживаюсь мнения: что ни делается, все к лучшему.