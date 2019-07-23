Встречи 3-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в Хабаровске

Матчи РПЛ и молодёжного первенства на грядущих выходных будут начинаться с минуты молчания в память о погибших в хабаровском детском лагере. Об этом сообщает официальный сайт премьер-лиги:



- В ночь на 23 июля 2019 года в детском лагере под Хабаровском произошла страшная трагедия – при пожаре погибли дети. Российская Премьер-Лига выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. В этот трудный час мы с вами – крепитесь. Все матчи 3 тура Премьер-Лиги и Молодежного первенства начнутся с минуты молчания.