РФС об инциденте после игры в Ростове: убеждены, что ответственность должна быть персонифицированной В РФС подвели итоги совещания по избиению болельщиков "Спартака" ОМОНом после игры второго тура с "Ростовом"

- В ходе совещания все участники высказали свои позиции. Также были продемонстрированы видео с деталями конфликта болельщиков с сотрудниками контрольно-распорядительной службы и правоохранительными органами.



Как было установлено, во время матча на гостевой трибуне "Спартака" болельщики использовали три взрывпакета и зажгли один файер, что является нарушением правил поведения зрителей и является угрозой безопасности. Для идентификации и задержания правонарушителей организатором и полицией было принято решение об ограничении выхода болельщиков из подтрибунного помещения. Это спровоцировало давку и недовольство болельщиков, не имевших возможности покинуть стадион.



РФС убежден, что ответственность должна быть персонифицированной. Матч – это прежде всего футбольный праздник для зрителей, и недопустимо, чтобы в подобных ситуациях страдали другие болельщики. Порядок выхода со стадиона должен быть комфортным. Нарушители порядка должны быть привлечены к ответственности, но это не должно доставлять неудобство остальным зрителям.



Ответственность за обеспечение безопасности на матче несет принимающий клуб. Координационный штаб на каждом матче возглавляет его представитель. Задача штаба – обеспечить безопасность на стадионе и не допускать развития конфликтных ситуаций. Если клуб не может проводить матч на высшем уровне, то он не должен быть допущен до соревнований. В то же время мы призываем правоохранительные органы вести себя с болельщиками, которые не нарушают закон, корректно и уважительно.



По итогам совещания было принято решение актуализировать статьи регламентов в части обеспечения безопасности с учетом предложений всех заинтересованных сторон, - сообщает на официальном сайте РФС.