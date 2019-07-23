Васютин перешёл в "Зенит" Вратарь Александр Васютин подписал контракт с питерским клубом. Он является воспитанником "Газпром-Академии" Фото: официальный сайт "Зенита"

- В августе 2016-го Александр отправился в финский "Лахти", где провел полтора года на правах аренды, а также был признан лучшим вратарем чемпионата страны.



В 2018-м перешел в норвежский "Сарпсборг", где отыграл 37 матчей в чемпионате страны, национальном Кубке и Лиге Европы УЕФА.



"Сине-бело-голубые" поздравляют Александра Васютина с возвращением домой и желают удачи! - приводится на официальном сайте "Зенита".