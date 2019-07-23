Васютин: очень рад вернуться домой

Вратарь "Зенита" поделился эмоциями от возвращения в Петербург:



– Очень рад вернуться домой. Это большой шаг для меня.



Период за рубежом? Интересное получилось время. Огромный и драгоценный опыт для меня – удалось поиграть в двух чемпионатах, выступить в еврокубках.



Я хотел попробовать силы в Европе. Поскольку в большие клубы просто так не попадают, то нужно начинать с чего-то меньшего. Когда появился вариант с "Лахти", то думал недолго и поехал туда.



– Долго ли думали над предложением вернуться в "Зенит"?



– Не могу сказать, что долго думал. Когда узнал об интересе клуба, то посовещался с родными и близкими. Вместе пришли к выводу: надо возвращаться, - приводит слова игрока официальный сайт "Зенита".