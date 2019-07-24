Глава департамента судейства и инспектирования РФС ответил на критику футбольного клуба "Ростов":
- Моя фраза про слабые ножки игрока "Ростова" Норманна? Это вырвано из контекста. На все вопросы, которые мне задавали на пресс-конференции, я ответил. Нет, не оправдываюсь, но я по какой-то уже отдаленной теме сказал про слабые ножки. Просто были еще моменты, где он падал. Почему-то «про ножки» новость появилась сразу, а про эпизод на 60-й минуте, когда нужно было ставить пенальти в ворота "Спартака" – потом, через час где-то. Хотя про тот момент тоже сразу же рассказал. Давайте уважительнее относиться друг к другу.
И еще раз по поводу ножек. Если кого-то обидел, то приношу свои извинения. Но вновь готов повторить: это было сказано совсем в другом контексте и в шутку. Я никого не хотел оскорбить. Вчера разговаривал с Валерием Георгиевичем Карпиным. Он никаких претензий мне по этой фразе не предъявил. Понимает, что это шутка, - приводит слова Егорова "СЭ".
Александр Егоров: слова о Норманне были сказаны в другом контексте и в шутку
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