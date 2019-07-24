Нападающий "Рубина" после победы во втором туре над "Динамо" (1:0) оценил новый стадион соперника:
- Очень рад, что мне удалось забить победный гол в этом матче. Когда ты приходишь в новую команду, очень непросто сразу проявить себя и показать, на что ты способен. Поэтому здорово, что удалось забить уже в самом начале сезона.
"ВТБ Арена"? Считаю, что это стадион высокого качества, было приятно играть здесь. У "Динамо" современная и удобная арена. Очень классный стадион — похож на кинотеатр, - цитирует Микелтадзе "Известия".
Микелтадзе: у "Динамо" очень классный стадион - похож на кинотеатр
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